Депутаты Киеврады, которые "воевали" в ТРО, ни разу не появились на службе: как им это удалось

Депутаты Киеврады, "служившие" в одной из воинских частей ТРО столицы, в течение года ни разу не появились на службе. Они даже получали выплаты из части, где якобы проходили службу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Так, четыре военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киеврады, в течение года не являлись на военную службу.

Киевские депутаты организовали дерзкую схему уклонения от службы / Фото: Офис Генерального прокурора

Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. В то же время они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Киевские депутаты организовали дерзкую схему уклонения от службы / Фото: Офис Генерального прокурора

Теперь депутатам Киевского городского совета при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона ГБР сообщено о подозрении. Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Киевские депутаты организовали дерзкую схему уклонения от службы / Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, правоохранители задержали чиновников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях из-за организации коррупционных схем для уклонения от призыва. Суммы неправомерной выгоды, получаемые фигурантами, колебались от 9 000 гривен до более 55 тысяч гривен.

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