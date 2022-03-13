Депутаты Мелитополя заверили в проукраинской позиции и обвинили «Оппозиционный блок» в госизмене – обращение

Город Мелитополь Запорожской области остается украинским городом, несмотря на временную оккупацию российскими войсками. Об этом говорится в обращении депутатов Мелитопольского городского совета, принятом на внеочередной сессии 13 марта.
Документ опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
В своем обращении депутаты подтвердили, что город с 26 февраля находится во временной оккупации, а российские захватчики пытаются установить марионеточную власть.
«Для этого депутата Мелитопольского городского совета от «Оппозиционного блока» Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы», – говорится в сообщении.
Кроме того, оккупационные войска проводят репрессивную политику по отношению к проукраинскому населению и ухудшают условия предоставления гуманитарной помощи в городе.
«Среди бела дня были похищены Мелитопольский городской голова Иван Федоров, депутат Запорожского областного совета Лейла Ибрагимова, местный проукраинский общественный деятель Ольга Гайсумова», - подчеркнули депутаты.
Несмотря на это, Мелитополь остается украинским городом с четкой проукраинской позицией местного населения.
«Каждый день тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с проукраинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским!», – сообщают депутаты в заявлении.
Также народные избранники приняли ряд обращений к украинским властям и международному сообществу. В частности, призвали страны-члены НАТО ввести бесполетную зону над Украиной и обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова и других общественных деятелей города.
Отдельным пунктом обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой возбудить уголовное производство в отношении представителей местного «Оппозиционного блока» из-за попыток создать оккупационную администрацию города.
«Мелитополь – это Украина! Слава Украине – Героям Слава!», – так заканчивается обращение за подписью Секретаря Мелитопольского городского совета Романа Романова.
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