Депутаты отменили штрафы за нарушение въезда в Украину для граждан с оккупированных территорий

"За" проголосовали 292 народных депутата.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом изменения в законодательство, предусматривающие отмену штрафных санкций за въезд в Украину граждан, проживающих на временно оккупированной территории через российско-украинскую границу.

Проект закона "О внесении изменения в раздел II" Заключительные положения "Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) "относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка в съезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее "(№ 5478) поддержали 292 народных депутата.

Как напомнил автор законопроекту, народный депутат Украины, член депутатской группы "Партия" За майбутнє" Дмитрий Лубинець, законодательство Украины запрещает пересекать границу вне установленных пунктов таможенного контроля. В связи с тем, что Украина не может контролировать пункты пересечения Украина-российской границы на оккупированных территориях, выезд через них в Россию рассматривается как нарушение. Точно так законодательство рассматривает въезд граждан с оккупированных территорий в Украине через территорию России. Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях и въезжают в Украину не через КПВВ, а через территорию России, подлежат административному взысканию в размере до 5,1 тыс. грн, или до 8,5 тыс. грн, если правонарушение совершено повторно в течение года.

Однако в последнее время оккупационная власть фактически заблокировала работу пунктов. Так, по данным ОБСЕ, с марта 2020 году до января 2021 количество пересечений линии разграничения в Донецкой и Луганской областях в обоих направлениях уменьшилась более чем на 90%. Через что граждане вынуждены въезжать в Украину через российско-украинскую границу, нарушая тем самым законодательство и подвергая штрафы. И таких нарушений становится все больше, ведь украинцы, проживающие на оккупированных территориях, отправляют детей учиться в украинские вузы, едут сюда лечиться и т.п., не имея возможности легально пересечь линию разграничения.

Законопроект, представленный Дмитрием Лубинцем и поддержан парламентом, отменяет штрафы для жителей оккупированных территорий, пересекающих границу с нарушением, но имеют для этого гуманитарные основания.

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Такие основания четко выписаны в соответствующих постановлениях правительства — № 367 от 4 июня 2015 года и № 815 от 17 июля 2019 года. В частности, это въезд на обучение в украинских учебных заведениях, на лечение, для соединения с семьей, в случае возвращения к месту жительства, с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью и т.д.

"Мы очень хотим, чтобы наши дети, проживающие на временно оккупированных территориях, вступали в украинские вузы. И именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", — отметил Дмитрий Лубинець, представляя проект депутатам.

По его словам, приняв закон, Верховная Рада сделала очень важный шаг для Украинской, проживающих на оккупированных территориях.

Напомним, парламент 1 июля соберется на внеочередное заседание. Спикер Дмитрий Разумков созвал его по требованию президента Владимира Зеленского.

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