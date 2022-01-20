Дерево разбило машину: в Одессе мужчина отсудил у городского совета почти 87 тысяч гривен

Судебный процесс длился полтора года.
В Одессе на автомобиль упало дерево. Поэтому пострадавший владелец транспортного средства отсудил у городского совета почти 87 тысяч гривен компенсации.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел еще в 2019 году. Мужчина припарковал иномарку на улице Маршала Говорова, 5-а. На машину упало дерево, из-за чего машина получила повреждения, а владелец посчитал убытки — 86 тысяч 782 гривны 77 копеек.
По словам истца, ответственным за причиненный материальный ущерб является исполнительный комитет Одесского городского совета.
Тем временем на сайте Одесской мэрии появилось распоряжение Геннадия Труханова о выделении средств на судебный сбор и возмещение ущерба владельцу автомобиля.
Напомним, во Львове автомобилист отсудил у коммунальщиков деньги за поврежденный автомобиль. В феврале прошлого года на его машину с крыши упала глыба из льда и снега. Суды длились год.
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