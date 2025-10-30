- Дата публикации
"Дерево смерти" в Украине: почему его занесли в Красную книгу и чем оно опасно
Как выглядит самое опасное дерево в Украине? И почему детям категорически запрещено трогать алые плоды тиса.
Уникальный тис ягодный, несмотря на привлекательный вид, содержит смертельный яд. Эксперты также назвали части дерева, которые наиболее токсичны.
Об этом рассказывает «Главред».
Украинские леса и парки скрывают немало красивых, но потенциально опасных растений. Одним из таких видов, который имеет яркий внешний вид, но крайне токсичным, является тис ягодный (Taxus baccata). Это дерево, которое с давних времен прозвали «деревом смерти», требует особой осторожности.
Несмотря на то, что тис ягодный занесен в Красную книгу Украины и его уничтожение строго запрещено, гражданам следует знать о его скрытой угрозе.
Красота, содержащая яд
Тис ягодный выделяется среди другой зелени благодаря своей густой, насыщенной хвое и особенно алым, мясистым плодам, похожим на ягоды. Эта декоративность и привлекательность, особенно для детей, скрывает смертельную опасность.
Как отмечают специалисты, практически все части дерева содержат сильнодействующий яд — таксин.
Токсическими являются хвоя, кора, молодые побеги и, самое главное, семена внутри алых плодов. Единственной нетоксичной частью является мясистая красная оболочка, покрывающая семена.
Воздействие на организм
Содержащийся в тисе токсин поражает сердечно-сосудистую систему. Съедаемость даже нескольких семян может привести к тяжелому отравлению, а в некоторых случаях — к летальным исходам.
Специалисты категорически запрещают трогать или пробовать по вкусу любые части тиса, а родителям советуют обязательно объяснить детям опасность этих ярких «ягодок».
Редкий, но уязвимый
Несмотря на свое ядовитость, тис ягодный является ценным медленно растущим реликтовым видом. Его популяция значительно сократилась из-за массовых вырубок и смены природной среды, что стало причиной внесения его в охранный список Красной книги.
