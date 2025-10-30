"Дерево смерти" в Украине: почему его занесли в Красную книгу и чем оно опасно

Почему тис ягодный надо обходить / © Credits

Уникальный тис ягодный, несмотря на привлекательный вид, содержит смертельный яд. Эксперты также назвали части дерева, которые наиболее токсичны.



Украинские леса и парки скрывают немало красивых, но потенциально опасных растений. Одним из таких видов, который имеет яркий внешний вид, но крайне токсичным, является тис ягодный (Taxus baccata). Это дерево, которое с давних времен прозвали «деревом смерти», требует особой осторожности.

Несмотря на то, что тис ягодный занесен в Красную книгу Украины и его уничтожение строго запрещено, гражданам следует знать о его скрытой угрозе.

Красота, содержащая яд

Тис ягодный выделяется среди другой зелени благодаря своей густой, насыщенной хвое и особенно алым, мясистым плодам, похожим на ягоды. Эта декоративность и привлекательность, особенно для детей, скрывает смертельную опасность.

Как отмечают специалисты, практически все части дерева содержат сильнодействующий яд — таксин.

Токсическими являются хвоя, кора, молодые побеги и, самое главное, семена внутри алых плодов. Единственной нетоксичной частью является мясистая красная оболочка, покрывающая семена.

Воздействие на организм

Содержащийся в тисе токсин поражает сердечно-сосудистую систему. Съедаемость даже нескольких семян может привести к тяжелому отравлению, а в некоторых случаях — к летальным исходам.

Специалисты категорически запрещают трогать или пробовать по вкусу любые части тиса, а родителям советуют обязательно объяснить детям опасность этих ярких «ягодок».

Редкий, но уязвимый

Несмотря на свое ядовитость, тис ягодный является ценным медленно растущим реликтовым видом. Его популяция значительно сократилась из-за массовых вырубок и смены природной среды, что стало причиной внесения его в охранный список Красной книги.

