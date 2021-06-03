Деревопад в Днепре: сразу несколько стволов упали на детскую площадку

После дождя в Днепре начали падать деревья.

В Днепре после непогоды сразу несколько деревьев с корнями упали на детскую площадку в парке Глоба. Они разбили скамейки и павильоны.

Об этом сообщает Телеканал D1.

Сегодня, 3 июня, в Днепре ветер повалил по городу деревья. Сразу несколько упали в парке имени Глобы. От поваленных стволов пострадали скамейки и несколько павильонов с детскими аттракционами.

К счастью, никто из людей не пострадал, так как из-за непогоды посетителей в парке нет, а аллеи затоплены водой.

Работники "Зеленстроя" распилили и убрали поваленные деревья, а сотрудники ГСЧС стали откачивать воду с аллей.

"В 14:45 в городе Днепр, Центральный район поднялся уровень воды в озере парка им. Лазаря Глобы, что привело к подтоплению территории парка ориентировочно на площади 600 кв. метров. Откачано 4750 куб. метров воды", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, что в Днепре затоплены улицы, а жители плавают на каюках.

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