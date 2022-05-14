Деревья, которые нужно и нельзя сажать у дома: приметы наших предков

Знали ли вы, что еще у наших предков существовали приметы, которые указывали, какие деревья можно сажать возле дома и какие нельзя. Читайте в материале ТСН.ua к советам, которые помогут сделать так, чтобы в вашем доме всегда царило счастье и благополучие.

В чем энергетика деревьев

Сложно представить себе дом, возле которого деревья не растут. Они дарят летом приятную прохладу, а во время цветения радуют ароматом. Но еще деревья несут в себе определенную энергетику, и это было известно еще нашим предкам. Если посадить возле дома определенные деревья, то вы сделаете участок не только комфортным и эстетичным для проживания, но и сможете защитить свою семью от бед, принести в семью счастье и благополучие.

Однако нужно знать, какие деревья можно сажать возле дома, а какие – категорически запрещено. Ведь существуют растения и кустарники, которые имеют положительную энергетику, а есть такие, которые могут принести раздор в семью. Некоторые признаки наших предков можно объяснить с точки зрения науки. К примеру, определенные деревья отличаются мощной корневой системой, а потому могут просто повредить фундамент. Бывают также и ядовитые кустарники, которые нельзя сажать у дома, особенно если в нем живут маленькие дети.

Какие деревья можно сажать у дома по приметам наших предков

Какие деревья можно сажать у дома по приметам / Фото: Pexels

Вишня – она неприхотлива, требует минимума ухода, красиво цветет весной, а затем дарит вкусные плоды. А еще вишня в украинской культуре считается символом изобилия и плодородия. Наши предки верили – если в период цветения вишни развести под ней костер, то это умножит богатство рода. А вот в Китае вишня – символ удачи. Можжевельник — наши предки верили, что это дерево помогает обезопасить членов семьи от наведения приворота и отвратить злые силы от дома. Рекомендуется сажать можжевельник перед домом, а не на заднем дворе. А чтобы прогнать из дома отрицательную энергию следует время от времени сжигать в помещении хвою этого дерева. Шиповник – в любое время года она красиво смотрится. Если вы хотите узнать, какие деревья можно сажать у дома, нужно обратить внимание именно на этот декоративный элемент. Наши предки считали, что дикая роза поможет привлечь любовь и укрепить отношения в семье. Это растение имеет только положительную энергетику, принося стабильность в родстве. Лиственница – имеет очень привлекательный вид осенью. Если вы постоянно чувствуете сомнения, беспокойство или страх, лиственница, если посадить ее возле дома, поможет справиться с меланхолией и депрессией. Это дерево тоже подходит тем, кому нужно восстановить душевные силы. Акация – это дерево положительно повлияет на продолжение рода. Если усадить ее возле дома, она поможет в лечении бесплодия у женщин и мужчин. А еще она улучшает настроение и лишает стресса, особенно во время цветения, когда дарит неповторимый аромат. Также читайте Почему не празднуют 40 лет - традиции, запреты, поверья Груша – наши предки считали ее символом стабильности, материнства, любви и долговечности. Она относится к тем видам деревьев, которые можно сажать у дома, ведь наделяет членов семьи такими чертами как умение общаться и заводить новых друзей. Ель — во многих культурах ель называют "энергетическим вампиром", однако украинцы издавна считали, что она забирает энергию летом и отдает ее зимой, леча от сезонной депрессии. А еще ель, посаженная у дома, поможет избавиться от ссор, уберет неприятные ощущения. Однако сажайте ее на небольшом расстоянии от фундамента, ведь она вает мощные корни. Калина – настоящий символ украинского народа, который издавна сажать у домов. Однако калина – это не только декоративный куст, красиво цветущий. Она также помогает быстрее выздоравливать от болезней и успокаивает нервную систему. Клен – если усадить его возле дома, то он поможет снять с него всю отрицательную энергию и меньше ссориться с членами семьи. А еще клен – символ долголетия, материального достатка и любви. Если вы ищете, какие деревья усадить возле дома, чтобы принести в семью покой, стоит выбирать именно его. Рябина — чтобы сохранить свой дом и семью от черного колдовства, отрицательной энергии, сглаза, стоит посадить возле дома именно рябину. В народе говорили, что помогает развить экстрасенсорные умения у детей. А еще рябина поможет лучше контролировать свои эмоции и чувства. Наши предки считали, что рябина, усаженная возле дома, может сохранить молодость женщины после 40 лет. А потому ее лучше сажать у окон. Яблоня – отличный выбор, если нужно посадить дерево под окнами молодой девушки. Яблоня – символ красоты, молодости, нежности, удачи в любви, обаяния и счастья в семейной жизни. А еще его связывают с долголетием.

Какие деревья нельзя сажать возле дома: украинские приметы

Какие деревья нельзя сажать возле дома по приметам / Фото: pixabay.com