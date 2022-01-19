Деревянным стулом по голове: в Одесской области квартирант избил женщину и унес телевизор

Деревянным стулом по голове: в Одесской области квартирант избил женщину и унес телевизор

Злоумышленник объяснил свой поступок.

В Одесской области 23-летний парень, снимавший жилье у 67-летней женщины, избил ее и забрал имущество.

Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители установили, что злоумышленник забрал у женщины телевизор, а чтобы она не сопротивлялась, побил по голове ногами и деревянным стулом.

Пострадавшую в бессознательном состоянии обнаружила соседка, помогавшая ей по хозяйству. На место происшествия она вызвала полицию и "скорую". Женщину медики госпитализировали в коме с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Молодого человека задержали в Черноморске. Тот признался, что приходил к пенсионерке за деньгами, которые она якобы у него похитила летом прошлого года, когда он у нее проживал, но вместо средств, которых у женщины не было, забрал телевизор.

За совершенное преступление молодому человеку грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Новости Киева: водитель внедорожника жестоко избил прохожего из-за замечаний

Напомним, в центре Одессы дворник смертельно ранил ножом напарника. Мужчина погиб от потери крови до приезда медиков.

Читайте также: