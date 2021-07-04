Дергал и бил кулаками: в Польше арестовали украинца, который бил мать и беременную сожительницу

Мужчине за содеянное грозит до 10 лет тюрьмы.

В Польше задержали 31-летнего гражданина Украины, который издевался с 54-летней матери. Он довольно длительное время бил ее унижал и даже угрожал убить.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.



После задержания польские правоохранители установили, что мужчина совершал домашнее насилие не только в отношении матери, но и своей 31-летней сожительницы. В течение последних нескольких месяцев он трижды попадал в поле зрения полиции именно из-за издевательств над обеими женщинами.



После первого задержания мужчине запретили приближаться к матери и сожительнице, но он нарушил запрет и был арестован. Украинец провел за решеткой более трех месяцев.



После выхода из-под ареста гражданин Украины взялся за старое и начал снова физически и морально издеваться преимущественно над своей матерью. Причем он нигде не работал, как и его беременная сожительница и полностью находился на содержании своей матери.



"31-летний мужчина постоянно оскорблял свою мать, угрожал убить ее, выделял ей еду, осложнял пользование отдельными комнатами, дергал ее и бил кулаками по голове и телу, нанося многочисленные травмы", — говорится в сообщении полиции.



Во время последнего задержания украинец начал душить мать и схватился за нож и даже угрожал ей убийством. Мужчину арестовали на 3 месяца. За свои поступки гражданину Украины грозит даже до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что польском городе Познань на группу украинцев напал агрессивный мужчина. Пострадавшего гражданина Украины отдали под опеку скорой помощи.

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