Дерусификация в действии: в Харькове переименовали 26 улиц

В Харькове было принято решение о переименовании улиц, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками. Так, дерусифицировали 26 наименований.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Какие улицы получили новые названия

Согласно решению, переименованы такие улицы (первое название старое, второе – новое):

пр. Героев Сталинграда – пр. Байрона;

ул. Абаканская – ул. Каневскую (идентично меняется и переулок);

ул. Мурманская – ул. Уютную;

ул. Хабаровская – ул. Глуховская;

ул. Минская – Дмитрия Антоненко;

ул. Чкалова – Вадима Манько;

часть ул. Томской – Владимира Сосюры;

пер. Росинского – пер. Филиппа Орлика;

ул. Адыгейская – ул. Евгения Храпко;

въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;

въезд Саранский – въезд Задунайский;

часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (так же и переулок);

ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика;

ул. Моршанская – ул. Моршинская;

ул. Новосибирская – ул. Хортицкая;

ул. Борисоглебскую – ул. Чигиринская;

ул. Александра Невского – ул. Заиковская;

ул. Перовской – ул. Липовая Роща;

ул. Интернациональная – ул. Белоцерковская (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно);

въезд Марата – въезд Клубничный;

пер. Моршанский – пер. Гадяцкий.

Кроме того, добавляют в горсовете, с карты города убрали площадь Александра Невского. Дело в том, что там нет застройки, которая требует адресации.

Ранее на Львовщине разразился скандал из-за переименования Червонограда.

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