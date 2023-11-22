Дерусификация в действии: в Харькове переименовали 26 улиц

Наибольшее количество переименований пришлось на Основенский район.
В Харькове было принято решение о переименовании улиц, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками. Так, дерусифицировали 26 наименований.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Какие улицы получили новые названия
Согласно решению, переименованы такие улицы (первое название старое, второе – новое):
- пр. Героев Сталинграда – пр. Байрона;
- ул. Абаканская – ул. Каневскую (идентично меняется и переулок);
- ул. Мурманская – ул. Уютную;
- ул. Хабаровская – ул. Глуховская;
- ул. Минская – Дмитрия Антоненко;
- ул. Чкалова – Вадима Манько;
- часть ул. Томской – Владимира Сосюры;
- пер. Росинского – пер. Филиппа Орлика;
- ул. Адыгейская – ул. Евгения Храпко;
- въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;
- въезд Саранский – въезд Задунайский;
- часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (так же и переулок);
- ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика;
- ул. Моршанская – ул. Моршинская;
- ул. Новосибирская – ул. Хортицкая;
- ул. Борисоглебскую – ул. Чигиринская;
- ул. Александра Невского – ул. Заиковская;
- ул. Перовской – ул. Липовая Роща;
- ул. Интернациональная – ул. Белоцерковская (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно);
- въезд Марата – въезд Клубничный;
- пер. Моршанский – пер. Гадяцкий.
Кроме того, добавляют в горсовете, с карты города убрали площадь Александра Невского. Дело в том, что там нет застройки, которая требует адресации.
Ранее на Львовщине разразился скандал из-за переименования Червонограда.
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