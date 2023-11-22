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Дерусификация в действии: в Харькове переименовали 26 улиц

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Дерусификация в действии: в Харькове переименовали 26 улиц

Харьков / Фото: Associated Press

Наибольшее количество переименований пришлось на Основенский район.

В Харькове было принято решение о переименовании улиц, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками. Так, дерусифицировали 26 наименований.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Какие улицы получили новые названия

Согласно решению, переименованы такие улицы (первое название старое, второе – новое):

  • пр. Героев Сталинграда – пр. Байрона;
  • ул. Абаканская – ул. Каневскую (идентично меняется и переулок);
  • ул. Мурманская – ул. Уютную;
  • ул. Хабаровская – ул. Глуховская;
  • ул. Минская – Дмитрия Антоненко;
  • ул. Чкалова – Вадима Манько;
  • часть ул. Томской – Владимира Сосюры;
  • пер. Росинского – пер. Филиппа Орлика;
  • ул. Адыгейская – ул. Евгения Храпко;
  • въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;
  • въезд Саранский – въезд Задунайский;
  • часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (так же и переулок);
  • ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика;
  • ул. Моршанская – ул. Моршинская;
  • ул. Новосибирская – ул. Хортицкая;
  • ул. Борисоглебскую – ул. Чигиринская;
  • ул. Александра Невского – ул. Заиковская;
  • ул. Перовской – ул. Липовая Роща;
  • ул. Интернациональная – ул. Белоцерковская (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно);
  • въезд Марата – въезд Клубничный;
  • пер. Моршанский – пер. Гадяцкий.

Кроме того, добавляют в горсовете, с карты города убрали площадь Александра Невского. Дело в том, что там нет застройки, которая требует адресации.

Ранее на Львовщине разразился скандал из-за переименования Червонограда.

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Дата публикации
Просмотры
123
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