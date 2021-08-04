Держал младенца над балконом и угрожал выбросить: нетрезвый мужчина пытался избавиться от годовалого малыша в Первомайске

Держал младенца над балконом и угрожал выбросить: нетрезвый мужчина пытался избавиться от годовалого малыша в Первомайске

Мужчина и его сожительница пьянствовали и за ребенком не ухаживали.

В Первомайске Николаевской области нетрезвый мужчина пытался выбросить с балкона годовалого младенца. Он держал ребенка над балконом 3 этажа.

Об этом вопиющем случае рассказывают в управлении по делам детей Первомайского городского совета.

Так, в управление поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что нетрезвый мужчина схватил годовалого ребенка и угрожал выбросить его с балкона, держа малыша над балконом. Свидетели рассказали, что в той квартире живет женщина с ребенком и ее сожитель — они часто пьянствуют и не ухаживают за ребенком.

На место выехали представители городской власти и сотрудники управления по делам детей и проверили условия проживания ребенка. Они обнаружили в комнате нетрезвую женщину, которая спала, а на полу ползал грязный и голодный годовалый младенец. Из еды у него была только смесь.

В доме царил беспорядок, чувствовался запах водки, повсюду были разбросаны вещи, был неприятный запах от женщины и ребенка.

Инспекторы установили, что у женщины кроме малыша есть еще трое детей, которые с ней не проживают. Они живут с родственниками в другом городе.

Сотрудники управления по делам детей забрали младенца и поместили под наблюдение врачей в педиатрическое отделение Первомайской городской больницы.

"У матери есть время для того, чтобы последний раз подумать о жизни собственного ребенка и изменить свое отношение к воспитанию сына. В отношении матери будет составлен административный протокол по ст.184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", — отметили в управлении по делам детей.

Напомним, что в Донецкой области будут судить 35-летнего жителя Дружковки за избиение 7-летнего пасынка. Прокуратура передала в суд обвинительный акт.

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