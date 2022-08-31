Держал на мушке отца и сына, пока товарищ пытался изнасиловать 15-летнюю девушку: разоблачен еще один оккупант, который зверствовал на Черниговщине

Прокуратура разоблачила еще одного военнослужащего РФ, издевавшегося над мирными жителями в Черниговской области.

Один из них угрожал семье оружием, другой — пытался изнасиловать 15-летнюю девушку.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Проруроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что в марте 2022 года военнослужащий РФ в марте в одном из сел Черниговской области оккупант ворвался в дом мирных жителей и угрожал застрелить главу семьи и его малолетнего сына.

Также он, угрожая оружием, пытался не дать им защитить 15-летнюю падчерицу хозяина, которую пытался изнасиловать другой пока еще не установленный военный РФ.

К счастью, пришла мама девочки, и ей удалось прекратить преступные действия оккупанта.



"Действия обеих военных страны-агрессора расследуются в рамках одного уголовного производства. В настоящее время принимаются меры по установлению личности второго военнослужащего РФ, пытавшегося совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего", — сообщили в офисе Генпрокурора.

Как сообщалось, дома у семьи ликвидированного российского оккупанта обнаружили холодильник из Украины.

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