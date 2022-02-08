"Держал" район и обворовывал бизнес: в Днепропетровской области задержали криминального авторитета

Во время одной из встреч с предпринимателем сообщники авторитета напали на мужчину и нанесли ему несколько ударов ножом.

В Кривом Роге Днепропетровской области под суд отправили криминального авторитета, который вместе с сообщниками обворовывал местных предпринимателей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, мужчина “смотрел” и распространял преступный авторитет по всему району. Вместе с подельниками он обворовывал предпринимателей, который перечисляли ему “дань”.

“В октябре 2020 года к подозреваемому обратилась гражданка с просьбой за денежное вознаграждение взыскать с предпринимателя несуществующий долг в 10 тысяч долларов США. Привлекая двух доверенных лиц, "смотрящий" в течение длительного времени требовал у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тысяч долларов США для погашения "долга" и пополнения "воровского общака", угрожая применением физического насилия", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура Днепропетровской области

Во время одной из встреч с предпринимателем подельники авторитета напали на мужчину и нанесли ему несколько ударов ножом. Под угрозами он отдал преступникам еще 85 тысяч гривен.

В ходе следственных действий у авторитета и его сообщников нашли деньги, банковские карточки, оружие, мобильные телефоны и черновые записи.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении криминального авторитета и его трех сообщников в распространении преступного влияния и вымогательстве от предпринимателя несуществующего долга", — добавили в прокуратуре.

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