Держал взятку в холодильнике: на Полтавщине осудили руководителя судебной администрации – подробности

Полтавский апелляционный суд вынес наказание бывшему руководителю судебной администрации Полтавской области Виталию Федько, который брал "откаты" по 15% от стоимости ремонтов помещений. Виталий Федько был назначен заместителем начальника Теруправления Государственной судебной администрации (ТУ ГСА) Украины в Полтавской области еще в ноябре 2008 года. Среди его должностных обязанностей было председательство в тендерном комитете.

Об этом сообщает местное издание.

Детали дела

В августе 2018 года ТУ ГСА провело тендер на капремонт кровли Киевского райсуда Полтавы, результатом которого стало заключение договора с победителем – ООО "Украинская Альтернатива". Стоимость контракта составила 1,7 млн грн.

Владелец общества Виталий Литвиненко пришел в теруправление ГСА, чтобы согласовать вопрос ремонта. Во время этой встречи Виталий Федько отметил, что при содействии при проведении строительных работ он хочет 15% от суммы договора, то есть 248 тыс. грн.

После разговора с Федькой предприниматель решил обратиться к правоохранителям с заявлением.

Первый транш – 148 тыс. грн – Литвиненко положил в середину пуфа, стоявшего в кабинете Федька. Вторую часть оговоренной суммы – 100 тыс. грн – Федько сказал положить в холодильник, который стоял в шкафу в его кабинете. Сразу после этого Виталия Федько задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК.

Октябрьский райсуд Полтавы изучал доказательства больше года и наконец пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла доказать вины должностного лица. Основной причиной такого решения стало то, что главный свидетель – Виталий Литвиненко – на суде дал совсем другие показания. Подрядчик заявил, что средства, которые он передавал Федьку, были частью его долга.

Адвокатам Александру Ковжоге, Григорию Фелоненко, Денису Каменскому и Евгению Васильевичу Бойко на суде удалось создать такую реальность, где якобы предприниматель Литвиненко попросил Федька одолжить ему 250 тыс. грн. А со временем тот вернул долг, а не принес взятку.

Судья Анатолий Савченко в 2021 году оправдал Виталия Федько.

Генеральная прокуратура подала жалобу на решение Октябрьского районного суда в Полтавский апелляционный суд. От Виталия Федько и его адвокатов было большое количество самоотводов судей. В конце концов, дело рассматривала коллегия судей в составе Оксаны Корсун, Сергея Галенкина и Ольги Прядкиной.

Виталия Федько признали виновным в коррупции. Чиновник получил шесть лет лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, суд над бизнесменом Игорем Мазепой, обвиняемым в организации преступной группы, противоправно завладевшей землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, завершился матом из зала.

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