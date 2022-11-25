Держал женщину в погребе и угрожал ей изнасилованием и убийством: на Черниговщине осудили оккупанта

Окупан отбирал у местных жителей мобильные телефоны и деньги и угрожал им расстрелом. Также он держал в плену связанную женщину.

В Черниговской области приговорили российского военного к 10 годам лишения свободы за жестокое обращение с мирными жителями села Старый Быков во время его оккупации.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области к 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией села Старый Быков жестоко обращался с его жителями", — говорится в сообщении.

На Черниговщине осужден российский военный, фото/Офис генпрокурора

Прокурор в суде доказал, что оккупант отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, военный РФ потребовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Не получив необходимые сведения, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скетчем глазами в течение 2 дней в погребе без воды и пищи. В то же время он постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.



Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства.

Напомним, в Одесской области к 15 годам приговорили стрелка "ДНР", который воевал против ВСУ

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