Держала и звонила родителям: в Винницкой области ученица 6 класса спасла провалившегося под лед брата

Держала и звонила родителям: в Винницкой области ученица 6 класса спасла провалившегося под лед брата

Ребенок 5 минут пробыл в ледяной воде.

В с. Тростянец Винницкой области ученица 6 класса спасла своего младшего брата, провалившегося под лед.

Об этом сообщили в Вороновицкой территориальной громаде.

Ученик 4 класса был в селе у родственников. Он катался на горке и пошел к водоему. Это заметила двоюродная сестра мальчика, ученица 6 класса. Девочка увидела, как ребенок внезапно провалился под лед.

Школьница бросилась спасать братика. Она дала ему палку, однако мальчик не мог выбраться из воды, а у девочки не было сил, чтобы его вытащить. Поэтому, держа палку, она позвонила родителям.

"Мальчик 5 минут был в воде, и когда уже закончились силы, начал отпускать палку. Но вовремя на помощь пришли взрослые. Ребенка спасли. Спасительница Ангелина — очень смелая девочка", — говорится в сообщении громады.

Напомним:

В Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды двоих детей, тонущих на Днепре. Его планируют номинировать на премию "Герой-спаситель года".

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