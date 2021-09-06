Держала в заложниках собственную дочь: в Харькове из плена матери освободили 5-классницу

Соцслужбы не реагировали на призывы учителей достаточно длительное время.

В Харькове педагоги помогли освободить из квартиры ученицу пятого класса одной из школ города. Девочку удерживала в заложниках собственная мать, которая страдает психическими заболеваниями.

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Об этом сообщает Newsroom.

Отмечается, что девочка не ходила в школу, а учительница не смогла дозвониться ни до нее, ни до ее матери накануне нового учебного года. Поэтому педагоги забеспокоились и обратились в службу по делам детей и в городской центр социальных служб «Доверие». Когда 1 сентября девочка не пришла в школу, учителя сообщили в полицию.

Пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, педагоги узнали, что с мамой девочки не всё хорошо, семья состоит на учете в соцслужб, а самой 5-классницы уже давно никто не видел.

Учителя связались в бабушкой и отцом девочки. Последний рассказал, что обращался в суд, чтобы ребенок жила с ним.

Только на четвертый день при содействии одного из депутатов горсовета медики и правоохранители приехали на место, и сотрудники ГСЧС открыли дверь квартиры. Девочку в состоянии стресса передали родным, а мать госпитализировали в психиатрическую больницу.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области женщина едва не подорвала многоквартирный дом. Она открыла газ и пыталась покончить с собой на глазах у 6-летнего сына.

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