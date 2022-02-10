Держалась руками за провода: в Одесской области спасатели сняли женщину с кондиционера (видео)

Женщину осмотрели медики бригады скорой помощи.
В городе Черноморске Одесской области спасатели сняли женщину с кондиционера, установленного на третьем этаже жилого дома.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На улице 1 Мая на кондиционер залезла женщина. Прибыв на место происшествия, чрезвычайники увидели гражданку, которая находилась на кондиционере и при этом держалась за провода.
С помощью автолестницы ее сняли и передали сотрудникам полиции и медикам. От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 спасателей.
Что именно стало причиной такого поведения женщины – пока неизвестно.
Напомним, во Львове копы сняли с балкона второго этажа мужчину, который в пять утра разбил окно и ворвался в чужое помещение.
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