Держалась за балкон, звала на помощь и цеплялась ногами: в Донецкой области женщина упала с девятого этажа (фото)

Погибшей оказалась 44-летняя женщина.
В Мирнограде на Донетчине женщина выпала с балкона девятого этажа. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Об этом сообщили в местной группе "Типичный Мирноград".
Происшествие случилось днем 29 августа в микрорайоне "Светлый". По словам местных жителей, женщина долго держалась руками за балкон, цеплялась ногами и пыталась залезть обратно. Однако сделать этого у нее не получилось.
"Не знаю, сколько времени висела на балконе, но она цеплялась ногами и пыталась залезть обратно, звала на помощь. Я, как только увидела, начала звонить в экстренную службу, думала, может хотя бы чрезвычайники смогут помочь, но после того, как дозвонилась на "101" и все объяснила, услышала крики людей, что она сорвалась", — рассказала одна из свидетелей происшествия.
Личность пострадавшей позже установили правоохранители. Погибшей оказалась женщина 1977 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что в Киеве мужчина столкнул с седьмого этажа женщину. В результате чего потерпевшая скончалась на месте.