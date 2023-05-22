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Держалась за фасад: в Одессе женщина хотела перелезть с одного балкона на другой и застряла на третьем этаже

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
678
Время на прочтение
1 мин
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Держалась за фасад: в Одессе женщина хотела перелезть с одного балкона на другой и застряла на третьем этаже

Женщина застряла на высоте третьего этажа / Фото: Скриншот

Освобождать гражданку приехали спасатели с выдвижной стремянкой.

В Одессе женщина застряла на балконе на уровне третьего этажа. Гражданка пыталась перелезть в другую квартиру.

Об этом пишет "Униан".

Как стало известно, инцидент произошел в Приморском районе города по улице Коблевская. Там 43-летняя женщина застряла на балконе третьего этажа, когда пыталась перелезть на другой балкон. Держалась она практически за фасад жилого дома.

На место пришлось вызвать спасателей, которые с помощью выдвижной стремянки вернули женщину домой.

Напомним, что в Одессе, несмотря на запрет и минную опасность, стартовал пляжный сезон.

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Дата публикации
Просмотры
678
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