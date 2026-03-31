Держали людей в рабстве: новые детали преступной схемы в доме-интернате

Подозреваемые в организации схемы

Появились новые детали дела о трудовой эксплуатации подопечных психоневрологического дома-интерната. Полицейские объявили подозрение еще двум работникам.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Что известно о деле

По данным следствия, сотрудники учреждения вместе с директором заведения организовали схему принудительного труда. Да, они использовали людей с инвалидностью, которые находились в уязвимом состоянии. Еще в конце 2025 года фигуранты завербовали около десяти подопечных интерната и заставляли их выполнять разные сельскохозяйственные работы.

В феврале 2026 полицейские задержали директора учреждения. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) и избрали меру пресечения.

Вчера, 30 марта, произошли новые подвижки в резонансном праве. Правоохранители также сообщили о подозрении инженеру по охране труда по аналогичной статье. Суд принял решение о ночном домашнем аресте для фигуранта.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к преступной схеме.

Как мы писали, в Киевской области разоблачили преступную группу, которая под видом реабилитационного центра незаконно удерживала людей и заставляла их к тяжелому физическому труду. По данным следствия, жертвами стали 58 человек, подвергавшихся психологическому давлению, побоям и даже вводили седативные препараты. Людей заставляли работать на земельных участках, строительстве и заготовке древесины, а организаторы получали за это деньги. Части ни фигурантов сообщены о подозрении, а пострадавшим оказывается помощь.