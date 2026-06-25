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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Держала на цепи возле батареи: в Каменском мать истязала 7-летнего сына

В Каменском разоблачили жестокое издевательство над ребенком. Мать привязывала сына цепью.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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В Каменском мать пытала 7-летнего сына

В Каменском мать истязала 7-летнего сына / © Национальная полиция Украины

В Каменском полиция нашла 7-летнего мальчика, которого мать цепью привязывала к батарее.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сообщается, что факт издевательства над малолетним ребенком обнаружили 24 июня ювенальные полицейские вместе с представителями службы по делам детей во время плановой проверки условий проживания этой семьи.

«На месте правоохранители установили обстоятельства, свидетельствующие о совершении относительно ребенка противоправных действий: мать привязывала ребенка металлической цепью к батарее с целью „воспитания“. Для документирования происшествия была привлечена следственно-оперативная группа», — отметили в полиции.

По словам правоохранителей, чтобы защитить мальчика, его сразу забрали от матери и отвезли в специальное заведение, где ему помогают специалисты.

По этому факту следователи Каменского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств этого события.

Напомним, на Закарпатье из-за кори скончался 8-летний мальчик. Мукачевский горрайонный суд признал виновной врача-инфекциониста Областной детской больницы (ОДБ) г. Мукачево в совершении преступления, что привело к необратимым последствиям для ребенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
269
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