Держали позиции 173 дня без подмоги: боец рассказал об ужасе боев в Волчанске

Бои в Волчанске / © скриншот с видео

Бойцы 57-й бригады Вооруженных сил Украины удерживали позиции в городе Волчанске на Харьковщине с ноября по апрель. В течение 173 дней они вели бои, получая боеприпасы и продовольствие только благодаря дронам, которые порой прилетали ночью.

Об этом рассказал боец с позывным «Вуду» на YouTube-канале «Армия Inform».

По его словам, заходить на позиции пришлось под минометным обстрелом врага и атаками FPV-дронов, которые сбрасывали взрывчатку. Затем были штурмы фактически каждый день. Были случаи, когда россияне проникали прямо в укрепления и начинались контактные бои.

«Город был разрушен, там были только руины и негде было спрятаться. Приходилось перебегать от подвала к подвалу. Штурмы происходили почти каждый день. Приходилось вступать в контактные бои на расстоянии 15 метров», — рассказывал он.

Воду, патроны и боеприпасы бойцы получали с помощью дрона «Баба Яга», который прилетал ночью.

«Еды было очень мало, хлеб и колбасу делили на троих, а вода была всего 3-4 бутылки по 0,5 литра. Иногда оставались без воды и еды на 3-4 дня», — вспоминает «Вуду».

Вокруг позиций были только тела погибших и мины-лепестки, которые разбросали россияне.

Подразделение очень долго не выводили с позиций. Командиры объясняли, что «над этим работают». Выжить в этих условиях помогали вести от родных.

«[Когда письма] пришли — это, вообще, невероятно! Они в тот момент меня очень сильно поддерживали. Когда было тяжело на душе, я перечитывал их», — вспоминает боец.

Когда наконец пришел приказ отойти, «Вуду» обнаружил, что за время боев похудел с 94-96 кг до 72.

Воспоминания о пережитом в Волчанске его до сих пор не отпускают. Он до сих пор спит с включенным красным фонариком, чтобы не оставаться в темноте.

Напомним, в июле российская оккупационная армия пыталась взять в кольцо город Волчанск на Харьковщине.