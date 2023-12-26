Держали в страхе местных и "выбивали" деньги у воина ВСУ: СБУ разоблачила на Волыни преступную банду

Служба безопасности Украины на Волыни разоблачила преступную банду , которая выманивала деньги у раненого воина ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что группировка терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Волыни. Для этого злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".

"Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" долга, которого на самом деле нет, более чем в 120 тыс. в гривневом эквиваленте из раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила преступную банду на Волыни

Жертвой банды стал военнослужащий ВСУ. Злоумышленники напали на мужчину и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

СБУ удалось задержать троих участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.

"По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление", — сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ разоблачила преступную банду на Волыни

В настоящее время всем четырем фигурантам доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединено с причинением тяжкого телесного повреждения).

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, в Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили российского боевика-разведчика, захватывавшего здание Службы безопасности в Мариуполе.

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