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- Украина
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Держать позиции «до последнего», забыли 20 бойцов: омбудсменка о шокировочных случаях на фронте
Длительные ротации украинских военных на передовой не всегда связаны только со сложной боевой ситуацией.
Вопрос ротации личного состава на фронте остается одним из самых сложных для украинской армии и требует дополнительного внимания со стороны командования.
Об этом в интервью Общественному заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова.
По ее словам, ситуации, когда военные находятся на позициях более 40 суток или даже несколько месяцев без ротации, возникают не только из-за интенсивных боевых действий. Одной из причин невозможность безопасно вывести бойцов из-за угрожающей обстановки, а другой — несвоевременное принятие соответствующих решений командирами.
«Когда мы уже видим инфильтрацию противника в тыл этой позиции и пути ухода этих военнослужащих становятся уже и уже, а решение об их выводе из этой позиции не принимается.
И тогда они фактически оказываются в окружении, и вывод становится в принципе невозможным — только путем разблокирования этих позиций, зачисткой, штурмовыми действиями и так далее», — рассказала она.
Решетилова отметила, что в отдельных случаях для эвакуации военных приходилось привлекать штурмовые подразделения, проводившие специальные операции по деблокированию позиций.
По ее словам, такие действия совершались, в частности, после обращений в офис военного омбудсмена.
«Так как только расчистив пути ухода можно было вывести этих военнослужащих», — объяснила она.
Омбудсменко также сообщила, что информация о подобных случаях часто поступала от родственников военных. Кроме того, сами бойцы иногда выходили на связь напрямую, обходя командиров, используя Starlink, если оборудование оставалось трудоспособным.
«Или передают соседние позиции о том, что там находится такое количество военнослужащих, собратья», — отметила Решетилова.
Она также рассказала о результатах мониторингового визита в один из корпусов. В ходе проверки выяснилось, что часть командиров даже не владела информацией об отдельных военнослужащих, продолжавших находиться на позициях.
По словам омбудсменки, такая ситуация возникла из-за сложной системы подчинения, когда военные принадлежали к разным бригадам, а чрезмерное количество промежуточных командных звеньев привело к потере контроля над ситуацией.
В результате около 20 военнослужащих фактически остались вне надлежащего учета. Для них не планировали ротацию, не оформляли боевые выплаты и не организовывали надлежащее логистическое обеспечение.
«Если кто-то пролетал мимо и вспоминал, то сбрасывали им просто посылки. Там, где царит управленческий хаос, очень часто такое случается», — сказала она.
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