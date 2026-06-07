Держать позиции «до последнего», забыли 20 бойцов: омбудсменка о шокировочных случаях на фронте

Военные ВСУ / © Associated Press

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Вопрос ротации личного состава на фронте остается одним из самых сложных для украинской армии и требует дополнительного внимания со стороны командования.

Об этом в интервью Общественному заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

По ее словам, ситуации, когда военные находятся на позициях более 40 суток или даже несколько месяцев без ротации, возникают не только из-за интенсивных боевых действий. Одной из причин невозможность безопасно вывести бойцов из-за угрожающей обстановки, а другой — несвоевременное принятие соответствующих решений командирами.

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«Когда мы уже видим инфильтрацию противника в тыл этой позиции и пути ухода этих военнослужащих становятся уже и уже, а решение об их выводе из этой позиции не принимается.

И тогда они фактически оказываются в окружении, и вывод становится в принципе невозможным — только путем разблокирования этих позиций, зачисткой, штурмовыми действиями и так далее», — рассказала она.

Решетилова отметила, что в отдельных случаях для эвакуации военных приходилось привлекать штурмовые подразделения, проводившие специальные операции по деблокированию позиций.

По ее словам, такие действия совершались, в частности, после обращений в офис военного омбудсмена.

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«Так как только расчистив пути ухода можно было вывести этих военнослужащих», — объяснила она.

Омбудсменко также сообщила, что информация о подобных случаях часто поступала от родственников военных. Кроме того, сами бойцы иногда выходили на связь напрямую, обходя командиров, используя Starlink, если оборудование оставалось трудоспособным.

«Или передают соседние позиции о том, что там находится такое количество военнослужащих, собратья», — отметила Решетилова.

Она также рассказала о результатах мониторингового визита в один из корпусов. В ходе проверки выяснилось, что часть командиров даже не владела информацией об отдельных военнослужащих, продолжавших находиться на позициях.

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По словам омбудсменки, такая ситуация возникла из-за сложной системы подчинения, когда военные принадлежали к разным бригадам, а чрезмерное количество промежуточных командных звеньев привело к потере контроля над ситуацией.

В результате около 20 военнослужащих фактически остались вне надлежащего учета. Для них не планировали ротацию, не оформляли боевые выплаты и не организовывали надлежащее логистическое обеспечение.

«Если кто-то пролетал мимо и вспоминал, то сбрасывали им просто посылки. Там, где царит управленческий хаос, очень часто такое случается», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в ТЦК рассказали 17-летним украинцам, как встать на учет призывников через «Резерв+».

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