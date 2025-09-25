Держат в клетке: в Одесской области обнаружили детенышей лесного кота (видео)

Лесной кот. Фото: Lviatour\CC BY-SA 3.0

Реклама

На юге Одесской области, в городе Измаил, обнаружили детенышей редкого лесного кота (Felis silvestris), занесенного в Красную книгу Украины. Малышей подобрал местный житель, сообщив, что их мама погибла.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев. Он опубликовал видео, где видно котят в клетке, которые пытаются вырваться на волю.

«Полюбуйтесь невероятной настойчивостью вырваться из плена и жить в дикой природе. Это настоящие дикие лесные котята и они своими движениями переливаются как ртуть. Это видео прислали нам из Измаила. Какой-то чудак или браконьер их подобрал (поймал), сказав, что их маму убили? Двух котят передали в Киевский зоопарк (вероятно кто-то оперативно поспособствовал). Тех, что остались сейчас передерживают в Измаиле и надеюсь отдадут нам в Национальный природный парк „Тузловские лиманы“ для выпуска в дикую природу нацпарка», — отметил ученый.

Реклама

Русев отметил, что на территории парка уже много лет живет семья диких котов, поэтому котята смогут присоединиться к ним.

Лесной кот (Felis silvestris) является редким видом млекопитающих в Украине. Его охраняют в Карпатском биосферном и Дунайском биосферном заповедниках, а также в Карпатском национальном природном парке. Вес самцов достигает 5 кг, самок — около 3,5 кг. Характерным признаком является пушистый хвост с черным кончиком и полосы на теле.

В природе эти хищники живут в горах, лесах и плавнях, охотятся преимущественно ночью на мелких грызунов и птиц. Общая численность лесных котов в Украине составляет всего 400-500 особей. Даже воспитанные с детства в неволе, они остаются дикими и не поддаются полному приручению.

Напомним, в Украине обитает самая большая летающая птица Европы — дрофа евразийская. Это самая большая пернатая, способная взлетать на нашей территории, и одновременно один из гигантов среди птиц мира. Из-за редкости вид занесен в Красную книгу Украины.