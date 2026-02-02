Держатся очень сильные морозы: где 3 февраля ожидается -28°

Собака. / © Associated Press

В Украине во вторник, 3 февраля, удержатся сильные морозы. Через антициклон удержится сухая погода, но именно он принес холод «прямо из Арктики».

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«3 февраля в Украине содержатся очень сильные морозы. Осадков не предполагается. Ночью — ясные звезды, чистое небо, днем — солнце, которое можно почувствовать теплее разве что прислонившись носом или лбом к оконному стеклу», — отмечает синоптик.

Ночью температура воздуха опустится до 28° мороза на юго-западе. На юге и юго-востоке будет менее прохладно -17-22°

В течение дня в большинстве областей столбики термометров будут показывать -14-20 °. В южных областях ожидается -4-11°. На Закарпатье ожидается около нуля.

Ночью в Киеве температура воздуха опустится до 22-25° мороза, а днем до 15°. Осадков в столице не ожидается.

По словам синоптика, ослабление морозов ожидается от 5 февраля. Температура воздуха значительно повысится, однако появятся осадки и усилится ветер.

«На календаре — зима. После ожидаемого потепления снова вполне возможно серьезное похолодание», — подчеркнула она.

Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, отметил, что в Украине начало февраля началось с аномальных холодов, но вскоре мороз ослабнет. В общем, по его словам, первая половина этого месяца почти не отличается от зимних характеристик января. Впрочем, уже во второй половине месяца возможно начало перестройки в ранневесенние процессы.