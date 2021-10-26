"Держат друг друга за руки": в Днепре спасают супругов с коронавирусом из Донецкой области

"Держат друг друга за руки": в Днепре спасают супругов с коронавирусом из Донецкой области

Необходимым лекарством супругов обеспечили друзья из Европы

В больнице Мечникова в Днепре спасают супругов с коронавирусом, которые приехали из Донецкой области. Мужчина в реанимации под кислородом, жена – в терапии.

Об этом рассказал генеральный директор областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, супруги приехали на лечение в больницу Мечникова из Донецкой области. Оба заболели коронавирусом и имели осложнения.

"Прививки не делали, долго сомневались. Михаил с огромной одышкой и слабостью вошел в приемное отделение больницы. Пневмония, много осложнений. Всю жизнь занимался спортом.

Сегодня – в реанимации. Без кислорода не может", – рассказал Рыженко.

Он отметил, что необходимыми лекарствами супругов обеспечили друзья из Европы.

У жены Михаила состояние немного лучше. Она находится в терапии и ходит к мужу в реанимацию.

"Держа за руку, говорит: пока мы живы — есть любовь, надежда и будущее. Дома ждут родные", — рассказал Рыженко.

По его словам, за последние сутки из больницы Мечникова выписано 35 человек, поступивших в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Днепре переполнена реанимация областной больницы им. Мечникова, в которой лечат больных коронавирусом. Каждый день медики используют около 2,5 тонн кислорода.

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