"Держают зону комфорта": аналитик объяснил, смогут ли ВСУ удержать Курщину до Нового года

Российские войска не смогут отвоевать всю территорию Курской области до конца года.

Украинские военные вполне могут сохранить контроль над частью Курской области до конца этого года.

Такое мнение в эфире РБК-Украина выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он заявил, что российские войска, вероятно, за это время получат определенные продвижения, но точно не смогут отвоевать все территории.

"Я не думаю, что неизбежно. Вот когда вы говорите о Курахове, то там неизбежно наш гарнизон будет выходить, но смотря когда именно. А в Курской области совсем другая ситуация", — сказал Коваленко.

По мнению аналитика, украинские военные смогут в Курской области удерживать "зону комфорта" до Нового года.

"Я не сомневаюсь, что в Судже будут Новый год встречать с приветствием человека, который будет к ним обращаться из Киева. Я вполне уверен, что часть Курской области будет оставаться. Другой вопрос площадь, потому что так или иначе у россиян будет продвижение, но до конца года они не смогут вернуть все территории Курской области", – считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне терпят катастрофические потери в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что жители Курской области обратились к Путину с просьбой "окончить войну".

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