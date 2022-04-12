Держим и держим оборону до конца: морпехи Мариуполя записали видео

Морпехи поблагодарили за поддержку народ Украины.

Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от российских оккупантов, передали приветствие украинскому народу. Они заверили, что остаются на своих позициях, но силы уже исчерпаны.

Видео разместила в Сети журналистка 1+1 Наталья Нагорная.

"Морская пехота в Мариуполе сейчас. Чтобы никто не мог сказать "их просто взломали". До сих пор держатся, но нечем держаться. Я прошу тех, кто может помочь – оказать помощь ребятам. Они пока живы, они не в плену. Но сколько еще да "продержатся" — счет на часы", — написала журналистка.

Морпехи рассказали, что остаются в окруженном врагом городе и на своих позициях и поблагодарили за поддержку народ Украины.

Напомним, что в городе Мариуполь Донецкой области во время полномасштабной российско-украинской войны погибли десятки тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас в Мариуполе самая плохая ситуация, поскольку город заблокирован российскими войсками с 1 марта.