Держимся: Арестович заверил, что Чернигов выдержал авиационный удар россиян

Состоялся брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича.

Он рассказал о ситуации с российским вторжением в Украине.

"Город Чернигов выдержал мощный авиационный удар, но город держится, руководство сил обороны удерживает город, удерживает врага и враг на том направлении не продвигается", — заявил во время брифинга Алексей Арестович.