Держит ли Россия в Черном море свои корабли: что говорят в ВСУ

Пока кораблей российского флота нет в акватории Черного моря. Оккупанты перебазируют суда подальше от аннексированного Крыма.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Они продолжают свое движение в сторону нового пункта базирования. Фактически они заходили "на ночлег" и после этого продолжают двигаться подальше от нашего Крыма", — рассказал он.

По словам, вышедшие в море единицы — это ракетные катера.

"Они заходили в Азово-Черноморский район для проведения технических испытаний. Корабли строятся и, соответственно, должны были пройти госиспытания, но мы знаем, что первый корабль этой серии, который уже теперь выбыл из состава, даже он не до конца прошел эти испытания, поэтому мы увидим их не скоро", — говорит Плетенчук.

Ранее Дмитрий Плетенчук сообщал, что у РФ не осталось носителей "Калибров" в Крыму. Последним был "Циклон", поразивший Силы обороны Украины.

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