Дерзкое надругательство: на Волыни 19-летний парень разорвал и растоптал флаг Украины

За содеянное парню грозит штраф или до трех лет тюрьмы.
На Волыни пьяный 19-летний парень повредил флагшток, умышленно разорвал государственный флаг Украины и потоптался по нему. Инцидент произошел на железнодорожной станции "Горохов" в поселке Марьяновка Луцкого района.
Об этом сегодня, 14 июля, сообщила полиция Волынской области.
За содеянное правонарушителю грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы.
"В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований", — сообщили в полиции.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства и устанавливает свидетелей происшествия.
Напомним, в Луцке двое молодых людей сорвали и украли из административного здания флаг Украины.