Дерзкое нападение: в Одессе неизвестные вырвали из рук женщины сумку с миллионом гривен

Дерзкое нападение: в Одессе неизвестные вырвали из рук женщины сумку с миллионом гривен

Полиция продолжает поиски злоумышленников.

В Одессе пятеро неизвестных мужчин в медицинских масках напали на предпринимательницу у входа на территорию промрынка "Новый город" и вырвали у женщины из рук две сумки с деньгами.

Как сообщили "Думской" в полиции, пострадавшая — 37-летняя жительница Черновицкой области. Злоумышленники распылили ей в лицо газ из баллончика и избили, после чего отобрали две сумки.

Также читайте За кофе с пистолетом: в Одессе мужчина пытался ограбить киоск

Одна сумка принадлежала потерпевшей, в ней было 153 тысяч гривен и 300 евро. Другая сумка — ее знакомой предпринимательницы, там было 760 тысяч гривен и почти 3000 долларов.

После нападения преступники скрылись на неустановленном автомобиле.

Узнав об инциденте, в полиции ввели план "Перехват", но поймать злоумышленников пока не смогли.

На месте работали эксперты, которые сняли отпечатки пальцев с забора, через который перепрыгивали нападающие, а также следы от шин их автомобиля.

Открыто уголовное производство.

Напомним, что под Киевом правоохранители задержали опасную банду, которая грабила и пытала тех, кого считала коррупционерами.

Новости мира: в центре Парижа ограбили ювелирный магазин - ущерб составил 10 миллионов евро

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку