Дерзкое ограбление магазина в Тернополе: вор не нашел наличности, поэтому "взял кассу" пельменями (видео)

Магазин полуфабрикатов в Тернополе обокрали дважды за одну ночь.

В Тернополе магазин полуфабрикатов дважды ограбили за одну ночь. Первые воры украли деньги из кассы, другой — пельмени.

Об этом сообщают на странице торговой марки пельменей в соцсети.

Магазин домашних полуфабрикатов в Тернополе дважды ограбили за одну ночь. Первые воры наведались в магазин в 00:22. Двое мужчин взломали дверь, украли из кассы деньги и убежали.

Через в 02:30 в магазин, который после кражи был уже незапертый, пробрался другой человек. В помещении он обнаружил, что в кассе наличных нет. Оставлять магазин с пустыми руками он не захотел, поэтому решил прихватить хоть что-нибудь. Он достал из морозилки две упаковки пельменей и оставил магазин.

В Сети пользователи отреагировали на "дерзкое преступление" последнего вора:

Это — намек, что нужно делать магазин круглосуточным. Люди ночью тоже хотят пельменей.

За то, что без маски будет отдельная статья.

Вкусные значит. Голод — не тетка.

Работать не хотят, а есть хотят.

Напомним, что 44-летний мужчина в селе Большие Комяты, что на Закарпатье, украл у своего приятеля автомобиль и, пока тот ходил в магазин за покупками, успел его перепродать.

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