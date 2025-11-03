Десант в Покровске: Зеленский раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему «ничего не известно» о проведении какой-либо специальной операции Главного управления разведки (ГУР) в городе Покровск Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами 3 ноября.

«Я не знаю о спецоперации ГУР, если честно. То есть, была высадка. У нас есть спецназовцы, которых задействует Генштаб и Вооруженные силы в любой операции. Безусловно, об этом надо важно не говорить. ГУРовцы ребята, славные ребята, которые помогают Вооруженным силам. Их там 21-30 человек может и было», — сказал Зеленский.

Реклама

В то же время глава государства отметил, что тысячи военнослужащих ВСУ сдерживают РФ на фронте, поэтому очень важно с уважением относиться к ним.

«ГУРовцы, ЦСО «Альфа», Силы специальных операций, Национальная полиция, Национальная гвардия — все эти ребята, они все молодцы. Молодцы, но мы должны с вами понимать, что ДШВ, морпехи, штурмовики, и те бригады механизированные, о которых я вам сказал, — это главный сегодня забор для русских», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что в Покровске происходят спецоперации различного характера, кроме того, они «происходит везде, по всей линии фронта», однако о большинстве не следует говорить.

Также Зеленский напомнил о значительном скоплении российских войск — около 170 тысяч — в районе Покровска, отметив, что враг планирует перебросить туда еще больше сил.

Реклама

«Не могут никакие спецназовцы это победить, это просто невозможно. Только Вооруженные силы могут это сделать, при поддержке всех остальных сил», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 31 октября украинские силы, включая подразделения ГУР и ДШВ, провели рискованную, но успешную воздушно-штурмовую операцию к западу от Покровска, привлекая вертолеты типа UH-60 Black Hawk. Целью было возвращение контроля над стратегически важными для логистики районами, которые ранее считались захваченными РФ

Военный обозреватель Богдан Мирошников считает, что высадка групп украинских спецназовцев в Покровске является серией тактических, или субтактических, операций, а не началом полномасштабного контрнаступления. По его словам, речь идет об одновременном проведении нескольких десятков смелых действий, направленных на зачистку хотя бы половины города

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.