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Десантники из Донецкой области приземлили российский БПЛА "Орлан-10": фото, видео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
693
Время на прочтение
1 мин
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Десантники из Донецкой области приземлили российский БПЛА "Орлан-10": фото, видео

Десантники из Донбасса сбили беспилотник "Орлан", фото/ДШВ ВСУ

Дрон рашистов украинские бойцы превратили в кучку металлолома.

На одном из направлений ведения боевых действий десантники из Донбасса сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"В районе выполнения задач мобильными огневыми группами 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины навсегда приземлен российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Потери РФ в войне против Украины

По состоянию на 9 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 950 человек. За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 780 захватчиков, а также 12 танков, 11 артиллерийских систем и 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Дата публикации
Просмотры
693
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