Десантно-штурмовые войска ВСУ — назначение, состав, вооружение

Десантно-штурмовые войска Украины – войска для задач любой сложности в любых условиях. Об истории ДШВ ВСУ, из каких подразделений состоят эти войска, каково вооружение у этого рода войск, где учатся на десантников -в материале ТСН.ua

Десантные войска (Десантно-штурмовые войска Украины) – кто они

Десантно-штурмовые войска (ДШВ) – это отдельный род войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Десантно-штурмовые войска предназначены для внезапного захвата врага, выполнения тех боевых задач в тылу врага, которые невозможно выполнить другими силами и средствами. ДШВ находятся в постоянной боевой готовности, способны выполнять задачи любой сложности в любых условиях. Этот род войск характеризуются высокой маневровностью и автономностью действий. Боевой состав Десантно-штурмовых войск по целям, задачам и функциям, укомплектованности, оснащенности относятся к силам немедленного реагирования ВС Украины и других составляющих сил обороны государства.

Десантно-штурмовые войска предназначены для:

быстрого развертывания с целью прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов),

ведение наступательных (штурмовых) действий, а также охват противника воздухом,

ведение боевых действий в его тылу.

препятствование управлению войсками противника и их работы в тылу;

исключение планомерного использования резервов противником;

борьба с прорвавшимися воздушными десантами и группировками противника;

содержание важных объектов и рубежей в целях обеспечения быстрого развертывания своих войск и сил на определенных территориях.

Операции, проводимые Десантно-штурмовыми войсками позволяют:

расширить зону ведения военных действий от переднего края до тыловой границы;

посеять панику и парализовать действия противника и его волю к сопротивлению;

дезорганизовать его систему управления войсками и вооружениями, работу тыла.

История Десантно-штурмовых войск ВСУ

До 2012 года этот род войск назывался Аэромобильными войсками, с 2012 по 2017 Аэромобильные войска были переименованы в Высокомобильные десантные войска — ВДВ. Аббревиатура ВДВ была калькой заимствованной у постсоветских стран. Поэтому в октябре 2017 года командование ВДВ утвердило новый бренд. В 2017 году ВДВ переименовали в Десантно-штурмовые войска. Изменена дата профессионального праздника войск, с 2017 года свой профессиональный праздник Десантно-штурмовые войска отмечают 21 ноября в День архистратига Михаила.

21 ноября 2017 на Михайловской площади в Киеве во время торжественной церемонии Президент Украины и военное командование вручили новую символику.

Голубые береты заменены на береты цвета марун (бордовый цвет) вместе с новым беретным знаком.

Вручен штандарт командующего десантно-штурмовым войском и флаг рода войск.

Утвержденный текст присяги десантника.

ДШВ ВСУ

Состав Десантно-штурмовых войск Украины Вооруженных сил Украины

В состав входит командование ДШВ ВС Украины, боевые соединения, воинские части, подразделения боевого и тылового обеспечения.

По функциональному назначению Десантно-штурмовые войска распределяют на:

Десантно-штурмовой компонент – десантно-штурмовые и аэромобильные подразделения, воинские части, соединения, предназначенные для ведения десантно-штурмовых действий.

– десантно-штурмовые и аэромобильные подразделения, воинские части, соединения, предназначенные для ведения десантно-штурмовых действий. Воздушно-десантный компонент — парашютно-десантные, десантно-штурмовые подразделения, воинские части, соединения и воздушно-десантная воинская часть предназначены для ведения боя, боевых действий различными по составу и характеру задач, выполняемых воздушными десантами.

— парашютно-десантные, десантно-штурмовые подразделения, воинские части, соединения и воздушно-десантная воинская часть предназначены для ведения боя, боевых действий различными по составу и характеру задач, выполняемых воздушными десантами. Штурмовой компонент – по сравнению с линейными подразделениями он характеризуется сочетанием высокой тактической мобильности и повышенными огневыми возможностями.

Какое вооружение и военная техника у десантников Украины

Сегодня на вооружении у ДШВ виды оружия:

Стрелковое оружие: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы.

Бронетанковая техника: бронетранспортеры, БТР-80; БТР-3ДА, боевые машины БМД-1; БМД-2; БМП-1; БМП-2; танки Т-80БВ, бронеавтомобиль "Казак-2М1", КрАЗ Спартан, другие образцы вооружения.

Артиллерийское вооружение: самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», самоходная пушка 2С9 «Нона», прицепная гаубица Д-30, РСЗО БМ-21 «Град», 82-мм миномет 2Б-14 Б9 "Васильок", 120-мм миномет 2Б11, противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П", "Фагот", "Конкурс" и "Штурм-С", подвижные пункты управления и другая техника.

Вооружение ПВО: зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», зенитные артиллерийские установки ЗУ 23-2, радиолокационные станции и подвижные пункты управления.

Автомобильная техника.

Современное технологическое оружие: БПЛА, комплексы разведки, РЭБ, наземные роботизированные комплексы.

Наряду с десантированием личного состава парашютным способом из самолетов уделяется большое внимание подготовке военнослужащих к беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью КЗБО «АДАПТЕР-М1», «КАНАТ-1». Испытанные новые условия десантирования грузов парашютным способом с минимально допустимой высоты, внедряется использование парашютных систем компании Airborne Systems, систем точного десантирования грузов Micro Fe, Fair Fey, других систем, имеющих код номенклатуры в соответствии со стандартами НАТО, стоящими на вооружении ВС США, ведущих стран Европы и Ближнего Востока.

Символы ДШВ ВСУ

Береты марунового (бордового) цвета.

марунового (бордового) цвета. Эмблема также марунового цвета изображает парашют серебряного цвета с раскрытым куполом и осями, в центре которого – меч с волнистым лезвием острием вниз и ручкой золотого цвета. Верхняя часть изображения наложена на два развернутых крыла золотого цвета, а нижняя часть – на ленту серо-стального цвета с надписью черными буквами девиза «ВСЕГДА ПЕРВЫЕ».

Символы для ДШВ

На флаге на лицевой стороне полотна марунового цвета в центре помещено изображение эмблемы ДШВ. На оборотной стороне в центре помещено изображение Архистратига Михаила в боевых доспехах. В центре стреловидной верхушки древка флага эмблема ДШВ ВСУ.

на лицевой стороне полотна марунового цвета в центре помещено изображение эмблемы ДШВ. На оборотной стороне в центре помещено изображение Архистратига Михаила в боевых доспехах. В центре стреловидной верхушки древка флага эмблема ДШВ ВСУ. Одно из прозвище украинских десантников — еноты. Поэтому так много изображений этого животного в сувенирной продукции десантных войск, иллюстрациях.

Где учатся десантники

Подготовка офицерского состава осуществляется в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, на факультете подготовки специалистов десантно-штурмовых войск Военной академии в городе Одесса и на кафедре военной подготовки офицеров запаса в НУ им. В.А. Сухомлинского в Николаеве.

Подготовка командиров артиллерийских, инженерных, связи, медицинских, разведывательных и других подразделений осуществляется в ВУЗах Вооруженных Сил Украины.

Подготовка сержантского и рядового состава осуществляется на базе 199 Учебного центра ДШВ ВС Украины и других учебных центров ВС Украины.

«Столицей» Десантно-штурмовых войск является Житомир. Именно здесь находится ДШУ ВС Украины, отдельная десантно-штурмовая бригада, учебный центр, общевоенный полигон ДШВ ВС Украины и другие подразделения обеспечения. Недаром одна из Житомирских улиц носит имя Героев Десантников.

Десантно-штурмовые войска в войне с Россией

Украинские десантники – активные участники российско-украинской войны с 2014 года, участвовали в войнах и миротворческих войнах в Югославии, в Ираке, Сьерра-Леоне, Косово, Либерии. С первых дней войны украинские десантники уничтожают российские подразделения на территории Украины, захватывают вражескую технику, освобождают оккупированные российскими войсками населенные пункты.

На днях в Донецкой области, бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины уничтожили подразделение пророссийских террористов. Не так давно, подразделения 80 отдельной десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ провели блестящую операцию по ликвидированию сил подразделений ВС русской федерации. Благодаря профессионализму и мужеству бойцов реактивного артиллерийского подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ на Харьковском направлении был уничтожен командный пункт, большое количество военной техники, а также колонна подразделений морской пехоты оккупантов. Недавно в районе интенсивных боев, украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС российской федерации, город Томск.