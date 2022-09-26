Дешево, сердито и ни копейки из госбюджета: в РФ придумали нехитрый способ, как обеспечить зимней одеждой армию

В РФ решили проблему с обеспечением зимней формой своих вояк.

Их заставили ее покупать самостоятельно.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На территории РФ продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться в военкомат.

"Личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, объявляют список, который необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Также сообщается, что с 24 сентября этого года, в Севастополе, на базе автомобильного батальона Черноморского флота, начата подготовка отмобилизованных.

Напомним, ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар. Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов 26 сентября нет.

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