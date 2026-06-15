ДЭСС озвучила единственное требование к УПЦ МП после удара РФ по Лавре

ДЭСС обратилась к верующим УПЦ после циничного обстрела Лавры / © Управление ГСЧС Киева

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести после циничного удара РФ по Успенскому собору Киево-Печерской лавры опубликовала призыв к представителям Украинской православной церкви Московского патриархата выйти из состава российской церкви.

Об этом говорится в заявлении ДЭСС.

В ведомстве подчеркнули, что иллюзии тех, кто надеялся, что Лавру россияне не будут обстреливать, и что есть места, которые остаются сакральными даже для российских варваров, последовательно теряющих человеческий облик, — все эти иллюзии полностью разбиты в ночь на 15 июня.

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В ДЭСС уверены, что ждать осуждения этого преступления или хотя бы сострадания от главы РПЦ патриарха Кирилла — наивно, ведь он давно стал соучастником военных преступлений Кремля.

«Лицо, чье имя до сих пор преподносят как „Отца и Господа“ в некоторых храмах Украины, „не заметил“ убийства более 800 украинских детей, сотен разрушенных храмов, замученных священников, в том числе и тех, кто до конца своей земной жизни считал его первоиерархом», — говорится в заявлении.

Поэтому ДЭСС призывает руководство, духовенство, монахов и монахинь, мирян Украинской Православной Церкви выйти из состава Московского патриархата, «который давно уже оправдывает зло, детоубийство и богохульство».

«Подумайте только, может ли православный христианин любым способом быть связан с организацией, которая прямо призывает уничтожить нас, украинцев разного этнического происхождения, не учитывая наши взгляды и убеждения? Не пора ли на пятом году полномасштабной войны, которую с энтузиазмом благословляет и кощунственно прославляет Московский патриархат, сказать ему решительно „нет“?», — призвали в ДЭСС.

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Также в ведомстве объяснили, что верующих УПЦ МП «брутально и непрерывно обманывают», утверждая, что государство хочет конфисковать их храмы и имущество.

«Все, что требует Украинское государство от Украинской Православной Церкви, — выйти из состава Московского патриархата, который хочет уничтожить всех нас. Неверно то, что государство требует от Украинской Православной Церкви стать частью другой Церкви; сменить юлианский календарь на новоюлианский, запретить церковнославянский язык, предать старым обычаям. Вы сами видите, где есть уже не скрываемое зло, но еще поразительно лицемерно заявляет, что идет защитить вас», — объяснили в ведомстве.

Напомним, около 700 вражеских беспилотников и десятки ракет атаковали Украину этой ночью. ТСН.ua собрал все о ночной атаке по Украине 15 июня.

В частности, под ударом оказался один из самых больших христианских центров Украины — Киево-Печерская лавра. В результате атаки вспыхнул пожар на крыше Успенского собора.

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