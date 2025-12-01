Десять лет магии: «Резиденция Санты» возвращается на ВДНХ уже с 5 декабря

«Резиденция Санты» на ВДНХ меняет традиции и поражает масштабами / © ТСН

Реклама

С 5 декабря интерактивно-развлекательная локация «Резиденция Санты» заработает в павильоне №1 на ВДНХ. Впервые за 10 лет работы резиденция засияет в оттенках синего цвета, создавая атмосферу зимней сказки и северного сияния.

Еще в холле локации гостей ждет высокотехнологичная фотозона, где каждый сможет загадать свое желание. А дальше — в течение 45-минутного сеанса — детей ждет настоящий праздник: фотосессия с Сантой, игры с эльфами, написание магического письма, выступление воздушной гимнастки и, конечно, сладкий подарок. Это тот самый волшебный момент, ради которого тысячи взрослых и детей возвращаются сюда год за годом.

«Это самое амбициозное воплощение „Резиденции Санты“ за всю нашу историю. Ведь наша локация — это семейная традиция многих семей, ради которой они приезжают из других городов Украины. Поэтому создали пространство, поражающее масштабами и очаровывающее оформлением», — делится Олег Критский, СЕО Stage Show.

Реклама

Получите незабываемые эмоции этой зимой. «Резиденция Санты» — это традиция, которую ждут круглый год! Купите билеты по ссылке: https://concert.ua/ru/events/rezidentsija-santy

Медиапартнеры — 1+1 media, Киевстар ТВ.