Десять основных правил идеальной кожи, которые нарушают многие: мнение дерматолога

В современном мире уход за здоровьем стал популярной положительной тенденцией. Женщины и мужчины стараются заботиться не только о своем внутреннем состоянии, но и о внешнем виде. К сожалению, уход за кожей часто неверен, что вызывает немало проблем. Какие существуют правила – читайте в материале ТСН.ua.

О десяти простых правилах по уходу за кожей рассказала дерматолог Виктория Ахтарния на своей странице в соцсети Instagram. К сожалению, многие о них забывают и систематически нарушают.

Вот о чем нужно помнить, если вы хотите, чтобы ваш уход за кожей был эффективным: