Десять основных правил идеальной кожи, которые нарушают многие: мнение дерматолога

В современном мире уход за здоровьем стал популярной положительной тенденцией. Женщины и мужчины стараются заботиться не только о своем внутреннем состоянии, но и о внешнем виде. К сожалению, уход за кожей часто неверен, что вызывает немало проблем. Какие существуют правила – читайте в материале ТСН.ua.
О десяти простых правилах по уходу за кожей рассказала дерматолог Виктория Ахтарния на своей странице в соцсети Instagram. К сожалению, многие о них забывают и систематически нарушают.
Вот о чем нужно помнить, если вы хотите, чтобы ваш уход за кожей был эффективным:
- Не курите – курение становится одной из причин раннего старения кожи. Также из-за сигарет кожа приобретает серый оттенок. А еще у курящих раны дольше заживают, а потому даже небольшие повреждения кожи могут стать опасными.
- Используйте SPF-средства – дерматолог советует не проводить слишком много времени на пляже под палящими лучами солнца. Если необходимо выйти на улицу, обязательно используйте солнцезащитные средства. Помните, что солнечные лучи вызывают утолщение эпидермиса, фотостарение, неровный тон и даже рак кожи. Также врач не советует ходить в солярий. А если вы мечтаете о бронзовом оттенке кожи, лучше использовать качественную автозагар.
- Подбирайте средства, которые подходят под ваш тип кожи – не стоит экспериментировать. Обязательно подберите самостоятельно или с помощью специалиста (косметолога, дерматолога) те средства, которые подойдут именно вам. Эксперт советует иметь в своей косметичке по меньшей мере три средства: увлажняющий крем, SPF-крем и средство для умывания.
- Следите за родинками – обязательно следите за внешним видом своих родинок. Если видите что-то подозрительное – сразу обращайтесь к врачу.
- Смывайте макияж – даже если на это нет сил, всегда смывайте макияж перед тем, как ложиться спать.
- Употребляйте меньше алкоголя – а еще лучше не употреблять его вообще. Алкоголь оказывает негативное влияние на внешний вид кожи, ускоряя ее старение.
- Старайтесь меньше стрессировать – стресс может стать причиной обострения многих хронических заболеваний: от ане до псориаза или экземы.
- Используйте скрабы разумно – скрабы не стоит использовать по всему телу. С особенной осторожностью относитесь к лицу, ведь там очень тонкая кожа. Если вам очень хочется эксфолиации, лучше использовать энзимную пудру или специально подобранные кислоты. Но и с ними лучше обращаться осторожно.
- Не принимайте горячую ванну или душ – горячая вода отрицательно влияет на здоровье кожи. Она нарушает гидролипидную мантию, из-за чего кожа пересушивается и шелушится.
- Чрезмерная гигиена также вредит – не стоит купаться несколько раз в день, потому что из-за чрезмерной гигиены кожица повреждается, пересушивается и стареет.