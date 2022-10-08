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Десять основных признаков, которые отличают ядовитые грибы от съедобных

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Десять основных признаков, которые отличают ядовитые грибы от съедобных

Десять основных признаков, которые отличают ядовитые грибы от съедобных / Фото: Pexels

В лесу бывает сложно определить или это съедобные грибы, или ядовитые. Чтобы не совершить смертельную ошибку, ТСН.ua подобрал десять основных признаков.

Поход в лес за грибами – это возможность расслабиться, вдохнуть свежего воздуха, а затем посмаковать вкусным и полезным блюдом. Но к процессу сбора грибов нужно подойти серьезно. Особенно если раньше вы этого не делали.

Следует помнить, что существуют определенные признаки, которыми обладают ядовитые грибы, а вот у съедобных ее совсем нет.

  1. Ядовитые грибы обладают неприятным и резким запахом, часто он напоминает лекарство или хлор, а вот съедобные грибы пахнут приятно.
  2. Часто у ядовитых грибов яркая окраска.
  3. Часто при срезании на срезе ножки ядовитых грибов цвет меняется на необычный (синий, фиолетовый).
  4. Ядовитые грибы не переносят насекомых и мушки. Поэтому, если вы видите их на шляпке, значит, гриб съедобен.
  5. Определенным видам грибов присущ трубчатый слой. Если вы встретили гриба без него, скорее всего – это ядовитый гриб, который маскируется под съедобный.
  6. Если гриб вызывает какие-либо сомнения, его лучше выбросить.
  7. В любом случае не пробуйте на вкус неизвестный гриб, отравление может наступить мгновенно.
  8. Переросшие грибы, а также те экземпляры, у которых трудно определить, ядовиты ли они или нет, брать не стоит.
  9. Если ножка гриба становится толстой книзу – лучше его остерегаться.
  10. Лучше идти в лес с опытным грибником, который покажет вам на примере съедобные грибы и ядовитые.

Если вы будете соблюдать эти простые правила, то сможете избежать роковой ошибки. Помните, что ядовитые грибы часто могут вызвать смерть.

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