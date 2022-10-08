Десять основных признаков, которые отличают ядовитые грибы от съедобных

В лесу бывает сложно определить или это съедобные грибы, или ядовитые. Чтобы не совершить смертельную ошибку, ТСН.ua подобрал десять основных признаков.

Поход в лес за грибами – это возможность расслабиться, вдохнуть свежего воздуха, а затем посмаковать вкусным и полезным блюдом. Но к процессу сбора грибов нужно подойти серьезно. Особенно если раньше вы этого не делали.

Следует помнить, что существуют определенные признаки, которыми обладают ядовитые грибы, а вот у съедобных ее совсем нет.

Ядовитые грибы обладают неприятным и резким запахом, часто он напоминает лекарство или хлор, а вот съедобные грибы пахнут приятно. Часто у ядовитых грибов яркая окраска. Часто при срезании на срезе ножки ядовитых грибов цвет меняется на необычный (синий, фиолетовый). Ядовитые грибы не переносят насекомых и мушки. Поэтому, если вы видите их на шляпке, значит, гриб съедобен. Определенным видам грибов присущ трубчатый слой. Если вы встретили гриба без него, скорее всего – это ядовитый гриб, который маскируется под съедобный. Если гриб вызывает какие-либо сомнения, его лучше выбросить. В любом случае не пробуйте на вкус неизвестный гриб, отравление может наступить мгновенно. Переросшие грибы, а также те экземпляры, у которых трудно определить, ядовиты ли они или нет, брать не стоит. Если ножка гриба становится толстой книзу – лучше его остерегаться. Лучше идти в лес с опытным грибником, который покажет вам на примере съедобные грибы и ядовитые.

Если вы будете соблюдать эти простые правила, то сможете избежать роковой ошибки. Помните, что ядовитые грибы часто могут вызвать смерть.