Десять тысяч — за песню или стихотворение о Бандере: мэр Ивано-Франковска объявил конкурс

Имена победителей будут объявлены 3 февраля – в день основания ОУН.

В среду, 1 января, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил конкурс, трое победителей которого получат премию в размере 10 тысяч гривен. Для этого нужно записать видео с песней или стихотворением о предводителе ОУН Степане Бандере, 116-ю годовщину со дня рождения которого сегодня отмечают.

Об объявлении конкурса Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook и предложил в комментариях публиковать соответствующее видео.

По состоянию на 19:00 на его предложение откликнулись два пользователя.

В комментариях Руслан Марцинкив уточнил, что это предложение относится не только к жителям Ивано-Франковска, к участию в конкурсе могут приобщаться также жители других городов.

"Помните начало полномасштабного вторжения, когда враг искал живого Степана Бандеру в Киевской области? Так пусть не только ищут, но и из всех соцсетей слышат!" - объяснил он свою идею.

Руслан Марцинкив сообщил, что конкурс будет длиться до 29 января, а имена победителей будут объявлены 3 февраля — в день основания ОУН.

Очевидно, этот конкурс является частной инициативой франковского мэра и средства будут выплачены из личных средств Руслана Марцинкива. По крайней мере, на сайте Ивано-Франковского горсовета о такой инициативе не сообщается.

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что после встречи с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем у него возникла идея создать "языковую инспекцию", поскольку в общественном пространстве города, по его словам, стало больше русского языка.

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