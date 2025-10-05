- Дата публикации
Десять ударов по Запорожью: появились ужасные фото последствий
Запорожье приходит в себя после ночной атаки. Враг атаковал несколько часов подряд. Есть погибший, известно о девяти пострадавших.
В ночь на 5 октября российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Запорожье, использовав «Шахеды» и управляемые авиабомбы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По предварительным данным, по городу было нанесено, по меньшей мере, десять ударов. Часть Запорожья без света.
«В результате атаки в нескольких районах города возникли перебои с электро- и водоснабжением. На территории одного из предприятий вспыхнул мощный пожар, который тушат спасатели», — уточнил он.
Число пострадавших возросло до девяти человек, среди них есть женщины с обломочными ранениями. Все потерпевшие получают медицинскую помощь. Также подтверждена гибель одной женщины.
Кроме того, зафиксировано попадание в жилые дома, в нескольких из них возникли пожары.
На местах ударов работают службы ГСЧС, полиция и энергетики. Восстановление инфраструктуры начнется после устранения угрозы повторных атак.
Напомним, что Львов уже несколько часов находится под вражеской атакой. В городе частично исчез свет.
Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли авиацию в ответ на масштабную комбинированную воздушную атаку России по Украине в ночь на 5 октября.