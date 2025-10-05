Десять ударов по Запорожью: появились ужасные фото последствий

Последствия атаки

В ночь на 5 октября российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Запорожье, использовав «Шахеды» и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, по городу было нанесено, по меньшей мере, десять ударов. Часть Запорожья без света.

«В результате атаки в нескольких районах города возникли перебои с электро- и водоснабжением. На территории одного из предприятий вспыхнул мощный пожар, который тушат спасатели», — уточнил он.

Число пострадавших возросло до девяти человек, среди них есть женщины с обломочными ранениями. Все потерпевшие получают медицинскую помощь. Также подтверждена гибель одной женщины.

Кроме того, зафиксировано попадание в жилые дома, в нескольких из них возникли пожары.

На местах ударов работают службы ГСЧС, полиция и энергетики. Восстановление инфраструктуры начнется после устранения угрозы повторных атак.

