Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира: перечень

Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира: перечень

Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий.

Десять высших учебных заведений Украины попали в ежегодный рейтинг лучших университетов мира, опубликовал журнал Times Higher Education.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

Сумской государственный университет — 501-600 место;

Национальный университет "Львовская политехника" — 601-800 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001-1200 место;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" — 1201+ место;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 1201+ место;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1201+ место;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место;

Отмечается, что рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Для нынешнего рейтинга, отметили в Минобразования, издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире. Всего собрано более 430 тыс. точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные.

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