Десятилетний мальчик заставлял соседку делать то, что видел во взрослых фильмах: видео попало в полицию

Попавшее в полицию видео / © Facebook Сергей Болвинов

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В Харьковской области 10-летний мальчик совершил сексуальное насилие в отношении 7-летней девочки, которая жила по соседству и с которой он дружил.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в своем сообщении на Facebook-странице .

По его словам, о его действиях стало известно из двух видео продолжительностью около минуты, на которых мальчик «старается повторить со своей соседкой то, что видел во взрослых фильмах».

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«Видео с их „играми“ попало к взрослым только потому, что парень переслал его другу-подростку. А там случайно увидела мать и сразу пошла в службу по делам детей. Именно оттуда мы и получили сигнал о сексуальном насилии в отношении малолетнего», — объяснил Болвинов.

Полиция установила, что мальчик дружил со старшими ребятами, которые еще раньше показали ему взрослое видео.

Болвинов отметил, что впервые это было прошлым летом, но 7-летняя девочка отказалась. За это он ее избил.

«Этой же весной, когда дети были сами дома у мальчика, он сказал девочке снять штаны, лечь на кровать, а сам включил телефон… Девочка говорит, что согласилась, потому что боялась», — говорится в сообщении.

Девятилетний брат девочки подтвердил, что она согласилась на действия, смысла которых не понимала, из-за страха перед старшим соседом.

Что известно о семьях детей

Болвинов рассказал о семьях фигурантов этой истории.

Мальчик живет с бабушкой и матерью, работающей ассистенткой учителя начальных классов. Согласно характеристики с места работы, она «знает основы детской психологии и педагогики».

Их семья стоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Парень тоже стоит на учете в соцслужбе.

Мама девочки сейчас в декрете, кроме дочери, у нее есть еще три сына. Отец официально нигде не работает. Их семья также стоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Родители узнали все, что произошло, только когда увидели видео.

«Потрясающий случай. Но в этой ситуации уголовного наказания для мальчика быть не может, потому что ему всего десять лет. Речь идет о невыполнении родительских обязанностей, мать могут лишить родительских прав», – написал Болвинов.

Напомним, ранее на Прикарпатье задержали 48-летнего мужчину, который имел статус отца-воспитателя детского дома семейного типа. Его обвиняют в систематических сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девушек.