Десятки БпЛА атаковали Тернополь: после серии взрывов весь город в дыму, власти обратились к людям
Российские дроны в среду массированно атакуют Тернополь — в городе сильные взрывы и дым.
В пятницу, 1 мая, во время воздушной тревоги в Тернополе произошло несколько мощных взрывов. Дроны атакуют город. Областной центр полностью в дыму. В некоторых районах исчезла электроэнергия.
Об этом сообщили местные ресурсы.
«В Тернополе слышны взрывы», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Ранее мэр города Сергей Надал сообщал, что в направлении области и города двигается большое количество враждебных БПЛА. По данным мониторов, по Тернополу было применено около 60 дронов в течение часа.
Последствия атаки на Тернополь
В настоящее время городские власти не прокомментировали взрывы. Впрочем, городской голова обратился к тернополянам: «Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом!».
Впоследствии Надал обратился с новым обращением: «Остайтесь в укрытиях до отбоя! Закройте окна».
В то же время после взрывов небо над городом затянуло черным дымом. Местные ресурсы сообщили, что в некоторых районах Тернополя возникли проблемы с электроэнергией. Впоследствии эту информацию подтвердили в мэрии.
«Часть Тернополя без электроэнергии: часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный», — проинформировал городской голова.
Атака днем 1 мая
Сегодня в среду дня РФ запустила «Шахеды» по Украине. В частности, пуски произошли из района российского Теткино, дроны фиксировались в акватории Черного моря. Первые взрывы прогремели в Киевской области — сработало ПВО.
Под массированной атакой находится Запад Украины. Сначала в Воздушных силах сообщила об угрозе Винницкой и Хмельницкой областям. В Виннице было громко, а Хмельнитчины БПЛА пошли транзитом на Тернополь.