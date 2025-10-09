- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 753
- Время на прочтение
- 1 мин
Десятки дронов в воздушном пространстве Украины: куда летят "Шахеды"
Российские дроны зафиксированы над Сумской, Черниговской и Харьковской областями.
В воздушном пространстве Украины вечером четверга, 9 октября, зафиксировано несколько десятков групп БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Несколько десятков групп БПЛА в Сумской и Черниговской областях в юго-юго-западном направлениях», — говорится в сообщении.
Также фиксируются новые группы БПЛА:
на востоке Харьковщины в западном направлении.
на северо-востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
на западе и в центральной части Сумщины, курс – южный/юго-западный;
на востоке и севере Полтавщины, курс – южный/юго-западный на юге Полтавщины, курс – южный;
на востоке и западе Житомирской области, курс - юго-западный;
на севере Херсона и востоке Николаева, курс - северо-западный;
над Никопольским р-ном Днепропетровской области, курс - северо-западный/северо-восточный;
на севере Винницкой области, курс - юго-западный;
на севере Хмельнитчины, курс – западный;
на востоке Харьковщины, курс – западный.
Напомним, в Киеве раздается воздушная тревога . Столице угрожают вражеские БПЛА. Также следует перейти в укрытие и жителям других регионов Украины.