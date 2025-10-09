ТСН в социальных сетях

Десятки дронов в воздушном пространстве Украины: куда летят "Шахеды"

Российские дроны зафиксированы над Сумской, Черниговской и Харьковской областями.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дроны РФ атакуют Украину

Дроны РФ атакуют Украину / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В воздушном пространстве Украины вечером четверга, 9 октября, зафиксировано несколько десятков групп БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Несколько десятков групп БПЛА в Сумской и Черниговской областях в юго-юго-западном направлениях», — говорится в сообщении.

Также фиксируются новые группы БПЛА:

  • на востоке Харьковщины в западном направлении.

  • на северо-востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;

  • на западе и в центральной части Сумщины, курс – южный/юго-западный;

  • на востоке и севере Полтавщины, курс – южный/юго-западный на юге Полтавщины, курс – южный;

  • на востоке и западе Житомирской области, курс - юго-западный;

  • на севере Херсона и востоке Николаева, курс - северо-западный;

  • над Никопольским р-ном Днепропетровской области, курс - северо-западный/северо-восточный;

  • на севере Винницкой области, курс - юго-западный;

  • на севере Хмельнитчины, курс – западный;

  • на востоке Харьковщины, курс – западный.

Напомним, в Киеве раздается воздушная тревога . Столице угрожают вражеские БПЛА. Также следует перейти в укрытие и жителям других регионов Украины.

