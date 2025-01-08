Десятки погибших и раненых: что известно о взрывах в Запорожье 8 января

Враг нещадно атакует города Украины
В среду, 8 января, РФ ударила по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.
Взрывы в Запорожье
Около 16:00 часов в Запорожье прогремел взрыв. Враг ударил по промышленной инфраструктуре, сообщил глава Запорожской ОВА И ван Федоров. Впоследствии прогремели повторные взрывы.
Федоров также опубликовал видео с последствиями атаки. На кадрах видны охваченные огнем автомобили и поврежденный трамвай.
Последствия ударов
Сначала сообщалось об одном погибшем и трех раненых, однако количество пострадавших постоянно растет.
Сейчас известно о 13 погибших и 63 раненых людях. В частности, в результате вражеского удара получила ранение 13-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Иван Федоров отметил, что в настоящее время четыре человека находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Большинство пострадавших находились на улице и общественном транспорте на момент российских авиаударов.
Повреждены 28 транспортных средств, включая трамвай и маршрутное такси.
В ГСЧС Запорожской области сообщили, в результате удара возник пожар на площади 800 кв.м, который удалось потушить. Кроме того, повреждены четыре админздания.
Также в сети обнародовали, как утверждается, момент сегодняшней атаки по Запорожью. Люди на остановках падали на землю, чтобы хоть как-то уберечься от взрывной волны.
После удара город затащил дымом, очевидцы опубликовали кадры спасения раненых.
На месте удара работали семь медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.
Враг ударил КАБАМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью.
Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.
"По состоянию на данный момент известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться", — отметил он.
Президент подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.
В МВД Украины уточнили, что россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 из УМПК) по территории областного центра.
"Они взорвались в скоплении людей — вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Занялись здание и автотранспорт. Полицейские парамедики спасли 5 человек", – говорится в сообщении ведомства.
В то же время в Офисе генпрокурора рассказали, что начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.
Как сообщил Иван Федоров, в четверг, 9 января, на территории Запорожской области объявлен День траура.
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