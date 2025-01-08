Десятки погибших и раненых: что известно о взрывах в Запорожье 8 января

В среду, 8 января, РФ ударила по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы в Запорожье

Около 16:00 часов в Запорожье прогремел взрыв. Враг ударил по промышленной инфраструктуре, сообщил глава Запорожской ОВА И ван Федоров. Впоследствии прогремели повторные взрывы.

Федоров также опубликовал видео с последствиями атаки. На кадрах видны охваченные огнем автомобили и поврежденный трамвай.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Последствия ударов

Сначала сообщалось об одном погибшем и трех раненых, однако количество пострадавших постоянно растет.

Сейчас известно о 13 погибших и 63 раненых людях. В частности, в результате вражеского удара получила ранение 13-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Иван Федоров отметил, что в настоящее время четыре человека находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Большинство пострадавших находились на улице и общественном транспорте на момент российских авиаударов.

В Запорожье после обстрела оккупантов погибли 13 человек, еще 18 получили ранения.

Повреждены 28 транспортных средств, включая трамвай и маршрутное такси.

В ГСЧС Запорожской области сообщили, в результате удара возник пожар на площади 800 кв.м, который удалось потушить. Кроме того, повреждены четыре админздания.

Последствия атаки по Запорожью/Фото: Запорожская ОВА Иван Федоров

Последствия атаки по Запорожью/Фото: Запорожская ОВА Иван Федоров

Также в сети обнародовали, как утверждается, момент сегодняшней атаки по Запорожью. Люди на остановках падали на землю, чтобы хоть как-то уберечься от взрывной волны.

После удара город затащил дымом, очевидцы опубликовали кадры спасения раненых.

На месте удара работали семь медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.

Враг ударил КАБАМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.

"По состоянию на данный момент известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях. Мои соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться", — отметил он.

Президент подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

В МВД Украины уточнили, что россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 из УМПК) по территории областного центра.

"Они взорвались в скоплении людей — вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Занялись здание и автотранспорт. Полицейские парамедики спасли 5 человек", – говорится в сообщении ведомства.

Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью: десятки убитых и раненых

В то же время в Офисе генпрокурора рассказали, что начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Как сообщил Иван Федоров, в четверг, 9 января, на территории Запорожской области объявлен День траура.

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